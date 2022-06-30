近兩年國內保險業面臨新冠肺炎疫情及其他突發事件的威脅與挑戰，主管機關為確保業者營運不中斷，要求業者訂定適當的管理機制以確保保戶權益。元大人壽精益求精，除強化持續營運不中斷之作為，建立相關管理機制，更尋求公正第三方之檢驗，成功取得營運持續管理系統ISO 22301國際標準驗證，期許成為保戶心中最值得信賴的壽險公司。

為降低各類災害，如人為意外、天然災害或重大資訊系統事件對公司營運持續產生的未知威脅，同時為確保設施失效或受損害時，能迅速恢復或持續其營運能力，元大人壽運用合適的系統、資源及流程來規劃營運持續的能力，並預先做好準備以適應不斷變化的環境，在此同時，兼顧在抵禦業務中斷後能迅速恢復，進而在重大威脅事件發生後，及時提供相對應的服務，以讓保戶感受到安心、不中斷且有保障之服務。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛強調，營運持續管理系統ISO 22301是從關鍵營運流程、風險評估、營運衝擊分析等方面，驗證企業面臨危機時刻，是否具備持續維運的應變管理能力。元大人壽目前已建立一套穩定的預防性制度，通盤思考組織的風險預防與控管，並據以制定相關系統流程，成功取得營運持續管理系統ISO 22301國際標準驗證，這不僅肯定元大人壽的危機應變管理能力，也展現元大人壽企業永續經營的有力證明。

元大人壽自2021年起即以專案方式建立「營運持續管理（BCMs）」機制，透過盤點全體部門業務及多次討論，逐一檢視業務性質、相關性及重要性等，確認公司之關鍵業務，並確認業務復原順序及時間、各項資源分配、擬定營運持續計畫及各項替代措施等，再以定期演練的方式來驗證機制是否能正常運作。此外，更進一步成立營運持續管理委員會，定期監督機制之可適用性與有效性，評估並持續改善各項因應措施來降低營運中斷的可能性，朝企業永續而努力，以維護保戶各項權益為優先，期許在保戶人生各階段都能獲得元大人壽最即時且妥適之服務與協助！