晶鑽生醫（6815）受惠新品上市與醫美市場需求回溫，去年營收、獲利雙創新高，EPS 1.96元，是公司創立以來連續第6年繳出獲利好成績30日股東會，順利通過配發每股現金股利0.1782元與股票股利1.5855元，合計股利1.7637元，配發率近達九成。

董事長賴柏如表示，今年在積極擴大自有品牌與旗下代理產品的滲透率下，前5月合併營收為1.64億元，年增17.67％，持續穩定增長。有鑑於自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」線材已授權香港商GUC代理經銷，成功打開外銷市場，對整體營收成長增添新柴。

總經理謝佳憲表示，晶鑽是以研發為導向的醫材公司，今年再度編列數千萬元的研發費用，一方面加速推動提美拉線材在中國與美國市場的臨床進度，一方面開發醫美耗材新品。此外，也將持續透過「資源共享」的結盟策略，以及引進具獨特性的國外知名醫美耗材，多元化代理產品線，追求營運的永續成長。

展望未來，謝佳憲看好顏值經濟將成為醫美產業持續成長的最大驅動力，從過去的奢侈型消費轉向大眾型消費，且在各年齡層與男女間都存在不同需求，晶鑽生醫將多管齊下，全力衝刺營收與獲利成長，樂觀看待今年全年表現。