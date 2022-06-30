經濟部日前召開電價費率審議臨時會，決議針對用電大戶調漲電價15％，預計7月開始實施。台灣私立醫療院所協會常務理事、新光醫院副院長洪子仁30日拋出「凍漲醫療電價」訴求，希望經濟部審慎思考。

電價費率審議會27日決議調漲電價，其中高壓及特高壓等工業用戶，平均漲幅15％，但排除農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等6類內需型產業不調整。洪子仁表示，疫情期間，醫療機構被視為防疫重要關卡，但是漲價時，凍漲名單卻遺忘醫院，十分遺憾。

洪子仁表示，在先前一例一休、住院醫生納入勞基法等對醫療機構人事成本已大幅提升，若接下來也要被納入漲電價範圍，且漲幅恐高達15％，初估全國2萬多家醫療機構的用電支出將增加20億元以上，對經營上會是沉重打擊。

洪子仁說，醫療機構雖然早已推動節能，但是很多地方是24小時不能斷電的，如手術房、ICU等，甚至還需要備援電力系統，才可確保病人安全及醫療品質。加上疫情期間，為保持感控要求，還需要加大電力、空調等。他呼籲「醫療是重要民生設施，希望經濟部可以慎重考慮」。

針對醫療院所希望電價凍漲，對此，行政院發言人羅秉成指出，受疫情、俄烏戰爭影響，燃料價格節節升高，對台電是很重財政負擔，因此合理調整電價。對於受影響的產業提出相關建言，將由經濟部評估衡量。