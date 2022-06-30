盧信諺推出新書《迴陰》。（我們要爆紅國際影業提供）

曾獲金馬創投、優良電影劇本等肯定的影視項目《迴陰》，籌備期間搶先推出原著小說，深受金馬獎演員王淨、影集《誰是被害者》監製徐國倫、《女鬼橋》監製莊啟祥、演員兼導演蔭山征彥、網紅眼肉芽等各領域知名人士大為推薦，不僅直呼故事宛如雲霄飛車，恐怖震撼又感人，王淨更稱讚：「故事一再地反轉、一再地頗析人性，期待電影問世，讓觀眾一起體驗強大的世界觀！」曾榮獲金馬新演員的瑞瑪席丹也表示：「信諺的想像與才華很驚人，這本書太恐怖了，害我一時也不敢翻下去。」

《迴陰》作者、身兼導演與編劇的盧信諺表示，6年前完成了劇本初稿，當時台灣恐怖片還沒有現在豐富，隨著市場轉變，只好順應時代不斷修改。盧信諺本來就喜歡懸疑驚悚題材，喜歡透過猜想劇情、跟著角色參與故事，從中獲得刺激與緊張感，於是將這種心情投射到創作中，分享給閱聽眾。

《迴陰》講述1場離奇案件，奪走了故事主角、催眠師曾荷櫻的女兒，多年來下落未明，警方無法偵破。荷櫻本來不相信鬼神，直到1場「催眠VS觀落陰」的直播節目上，女兒靈魂竟現身求救，動搖了她的科學信念，只好遠赴深山宮廟，結合觀落陰與腦成像科技，直闖地獄追查線索，豈料，陰陽兩界同步追緝，不僅揭露了兇殘的案外案，更引來邪靈入侵，來自地獄的恐怖布局，牽動起所有人的祕密與恐懼。

書中文字極富視覺性，在寫實與奇想取得平衡，臨場感帶來沈浸般的體驗，不僅勾勒出民俗傳統儀式，更帶出地獄無盡的磨難和恐怖；刺激的過程與燒腦的布局外，對於人性透徹的體悟與刻劃，更是難以忽視的光采。

寫了1個科學vs迷信的故事，盧信諺雖相信科學多一點，卻也因為超自然經驗，相信還有很多科學尚未能解釋的現象，同時也不否認宗教有其神秘與心靈療癒的魅力，有趣的是，台灣剛好是科技力與宗教文化都極為耀眼的土地，使得本作宛如獻給台灣的鬼故事情書。

原本是電影劇本形式的《迴陰》，改編成小說也花了不少心思，不只有多名繪師參與繪製封面與插畫，鑒於電影和小說載體不同，小說內容除了維持影像感，更著重在故事與情感的細節延伸，超越電影的天馬行空，宛如各種元素的恐怖果汁機，是一本希望大家在坐立不安後，能過癮、感動的複合型恐怖小說，不少讀者看完直呼過癮，期待電影問世。