行政院在2019年起推動歡迎台商回台投資行動方案，提供貸款利息補貼，土地、水、電、稅務專屬服務與客製化單一窗口，引導台商回台投資。行政院副院長沈榮津30日表示，目前已吸引1,212家廠商投資，總投資金額逾新台幣1.7兆元，預估創造逾13.5萬個本國就業機會。

沈榮津30日出席第五屆「台灣大未來 國際高峰會─黃金十年 預見2032年的台灣」，致詞時表示，今年以來，俄烏戰爭帶動全球糧食與能源價格上漲，疫情反覆加劇供應鏈失衡，以及美中貿易角力延續，推升物價上漲壓力。

沈榮津說，美國聯準會（Fed）等主要國家央行已開始推動緊縮貨幣政策，增添全球經濟下行風險，長期亦面臨供應鏈重組、2050淨零排放等結構變化議題。

沈榮津表示，台灣在經濟展現韌性，邁向穩健開放的新模式，掌握國際新局下之變動機會，去（2021）年在全體國人團結努力下，拚出經濟好成績，經濟成長高達6.45%，創11年新高。今年4月起雖疫情升溫，在「正常生活、積極防疫、穩健開放」的新台灣模式下，國人維持正常生活，經濟持續穩定發展。

此外，沈榮津說，受惠新興科技應用及數位轉型需求暢旺，加上國內業者持續擴充先進製程產能、投資台灣三大方案延續推動，帶動我國投資及出口穩健成長，國內外調研機構預測今年台灣經濟成長率介於3.2%至4.1%，高於全球。2022年IMD世界競爭力排名，台灣已躍升至全球第7，連續第4年進步，亦為2013年以來最好成績。

沈榮津表示，面對5G與後疫情時代，數位轉型是產業致勝關鍵，也是政府施政重點。政府已在前瞻基礎建設2.0編列數位建設經費950億元，優化資安、5G、AI等數位科技基礎環境，並加速應用服務落地。

此外，沈說，台灣具有半導體及完整ICT供應鏈優勢，政府在5+2產業創新之基礎上，推動六大核心戰略產業，結合半導體、5G與AI等資通訊科技應用，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

沈榮津說，在此同時，台灣的新經濟（NewEconomy）實力也在起飛，且越來越多新創在國際上嶄露頭角，這兩股力量的結合將推動台灣經濟成長。政府啟動「亞洲‧矽谷2.0」，並鼓勵企業與新創投資共同合作。而經濟部除了加速修正企業併購法擴大誘因外，也正規劃中小企業整體競爭力提升方案，將透過企業出題、新創解題、鼓勵企業與創育機構協作、協助企業成立加速器等作法，引導企業聯手新創事業，共同開發市場商機。

沈榮津指出，面對全球供應鏈加速重組趨勢，政府已將投資台灣三大方案再延長3年，並增列減碳審查，以符合2050淨零排放目標。目前已吸引1,212家廠商投資，總投資金額逾新台幣1.7兆元，預估創造逾13.5萬個本國就業機會。

沈榮津說，為強化全球布局，更透過強化美國、歐洲、日本雙邊夥伴關係、深化新南向政策交流、爭取加入CPTPP等多邊貿易組織等作法，致力建構更具韌性的生產網絡及促進重要供應鏈安全，強化供應鏈韌性及維護戰略自主性。

沈榮津表示，在淨零轉型趨勢下，ESG是維持企業競爭力的關鍵。為因應全球氣候暖化，各國紛紛制定並宣告其「淨零排放/碳中和」的承諾。歐、美、日等世界前幾大經濟體相繼宣布將在2050或2060年達成淨零排放，歐盟更將採「碳邊境調整機制（CBAM）」，以加速減碳進程。

而為呼應全球淨零趨勢，達成2050淨零轉型目標，沈榮津說，蔡英文總統已宣示，面對2050的淨零挑戰，台灣要在「能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正」等四大轉型路徑上，讓國家持續前進。行政院也提出氣候變遷因應法案，將2050年淨零排放入法，並召集相關部會規劃具體可行的2050淨零排放政策路徑藍圖，於3月30日公布。

他說，金管會也因應國際趨勢，自2020年起陸續推動綠色金融2.0行動方案等政策，今年也啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，希望推動企業強化自身永續治理、加強溫室氣體及永續資訊的揭露，並引導資金投入綠色轉型。