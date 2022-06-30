蝦皮購物表示，回首2022上半年台灣市場，隨本土疫情爆發，民眾已習慣透過網購滿足需求。展望下半年，蝦皮購物認為，電商將有3大趨勢，包括消費保障成網購決勝點、CRM成為疫後顯學，以及零售媒體廣告成為增加訂單的關鍵，將成為接下來3大電商市場發展重點。

首先是「消費保障」將成為網購決勝的關鍵。蝦皮指出，針對不同族群量身打造專屬優惠的月月盛典策略，成功吸引消費者進站購物，以每月25日的蝦皮商城盛典「商城狂購節」為例，自去年推出後，最高曾為站上帶來單日訂單量75％成長。

蝦皮舉例，今年蝦皮商城三大保障「15天鑑賞期」、「蝦皮安心退」、「正品保障」升級，與「品牌旗艦店」規模擴大至超過600間，站上「品牌旗艦店」較一般商家平均每筆消費金額多出近1倍。

此外，「蝦皮安心退」的退貨機制也優化消費者的購物體驗，今年3月服務擴大至蝦皮購物全站賣家後，短短2個月平均退貨處理時間已減少近20％。

蝦皮也認為，CRM成為疫後顯學，銷售賦能（Sales Enablement）概念至關重要，隨著消費者對個人化體驗的要求攀升，第一手資料留存的重要性也跟著提升，越來越多企業加大投資打造CDP（Customer Data Platform）以掌握顧客與品牌的互動行為。

蝦皮購物去年起打造「品牌會員制」，讓品牌透過蝦皮購物平台就能享有CDP的基本功能，自品牌會員制創立後，品牌會員的重複購買率高達50％，2022第二季品牌會員店家數更成長超過60倍。

近年社群廣告隱私政策調整，影響小型企業的廣告投放成效，然而零售平台優勢在於擁有龐大的消費數據，能有效協助品牌進行廣告策略制定，「零售廣告」儼然已成為新興趨勢，品牌端應化被動為主動，

蝦皮購物表示，為協助站上品牌賣家有效抓準消費者需求，兩年前就發展自有零售媒體，推出「蝦皮 X Facebook廣告」、「蝦皮 X Google廣告」 協作廣告模式 ，其中「蝦皮 X Facebook廣告」領先同業開放站內數據，至今已有超過1,700個品牌賣家使用。據統計2021年 使用此廣告模式之品牌 廣告業績年成長近2.5倍，知名品牌Logitech羅技透過長期投放使ROAS（廣告績效）最高更彈跳至20倍。