許維恩和王家梁2人有上過塔羅牌課程。（陳俊吉攝）

夫妻倆結婚至今感情仍如膠似漆。（陳俊吉攝）

演藝圈高顏值夫妻檔許維恩、王家梁參加占卜展覽體驗。王家梁先前確診，2夫妻的YT頻道因此停擺，康復後又恢復經營，與粉絲分享夫妻相處之道。夫妻一起生活至今，需磨合的地方已減少，2人在衛生習慣上很像，都有潔癖，尤其許維恩還會沒戴手套，把手伸到馬桶最深處洗刷，「馬桶代表財庫，一定要清乾淨，還要跟馬桶說話。」王家梁笑說：「認識她之後才知道她是會刷馬桶的女生，以後工作不順就去刷一下馬桶。」

而王家梁為了體貼老婆都坐著小便，「男生這樣上廁所對女生比較貼心，如果站著小便會造成不衛生，對女生也麻煩。」除了衛生習慣，2人個性也很像都安靜和平，即使吵架冷戰會很快和好，若真的有需要磨合的地方，會坐下來好好談，因此結婚至今感情仍如膠似漆。

夫妻倆先前努力求子未果，現在順其自然就好，許維恩說2人身體檢查都很健康，只是給自己壓力太大，「我也想放鬆一點，但有時潛意識就會給壓力。」先前求子失敗難過很久，她說哭過情緒釋放後就好，很感謝老公一路上陪伴讓她安心。王家梁也對自己身體有信心，2人一起調整心態，不把求子當目標去達成，心理跟生理壓力就會解除，許維恩：「就順其自然，有當然很開心，沒有彼此一起好好過生活也很好。」

提到《全明星運動會》夏日計畫，邀請前3屆高手回歸，王家梁表示休息一陣子後再回比賽場上還是會緊張，「一樣的比賽不一樣的心情，有熟面孔也有新面孔，這對所有人來說都是一個挑戰。」而日前《全明星》也宣布將分為紅、藍、黃三隊競賽，王家梁認為這樣大家多一些休息時間，在場上表現也會比較好，「且更難猜出誰會是冠軍，大家都是投入心力，提前約訓練，我相信一定會很好看，觀眾一定要支持。」