颱風芙蓉生成恐釀雨彈襲台，桃園市水務局提前備妥4.5萬包砂包、127台抽水機及3000塊防汛鼎塊，並於易淹水點預先設置大型抽水機，至於每逢大雨必淹的機場捷運A8長庚醫院站周邊，則應急設置智慧監控設備及設置遠端操控抽水機，希望提前防災整備能嚴防災情。

水務局長劉振宇說，市府2015年起，每個月都會將民眾通報或低漥處等淹水點列管，藉由橫向聯繫會議統整各相關單位，逐步以清淤及相關工程改善，列管地點由原本485處降低至目前30處，像是去年發生淹水的僑興新村也於今年度完成排水分流工程，自汛期以來都未有淹水情況。

至於龜山區林口長庚醫院周邊，近年每逢大雨必淹，去年文化一路積水甚至高達34公分，劉振宇說，水務局已針對機場捷運A8站周邊擬定短中、長、期計畫，其中短期應急方案已設置智慧監控設備及設置遠端操控抽水機，今年5月25日大豪雨期間，最大時雨量超過40毫米，水務局採遠端啟動抽水，路側積水快速退去，未影響通行，會持續密切監控。

劉振宇說，龜山區也針對公滯一及公滯四2滯洪池預先設置抽水機，以智慧調控且可遠端啟動抽水機進行即時抽水，水務局也會24小時監控降雨狀況，配合智慧感測系統，達到標準可即時開設應變中心，他也提醒民眾可下載市府開發的「水情看桃園」APP，提供淹水情報及停班課訊息。

劉振宇也呼籲市民巡視住家周邊側溝溝蓋，若有塑膠布、盆栽佔用情況，要主動移除，確保排水順暢。