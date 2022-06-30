姜巧文自覺在《超級王牌棒球隊》訓練初期打得爛爆，淚灑球場。（巨宸製作提供）

由巨宸製作、仁仁娛樂出品的運動實境秀《超級王牌棒球隊》定檔民視無線台，該綜藝今（30日）曝光正式預告，首度曝光比賽實況，只見擔任總教練的中職傳奇名將「東哥」黃忠義與擔任統籌教練的方昶詠臉色鐵青，質問運動員參加節目的心態是什麼？還要他們捫心自問：「是把參賽當作節目？還是把運動獻給喜歡體育的觀眾？」擔任打擊教練的陳文賓更直指：「剛接觸時，心想東哥太大膽、死定了！敢拿這群雜牌軍跟職棒打！」

《超級王牌棒球隊》正式預告看得到這群運動員面對烈日訓練的汗水、比賽艱困時的淚水、齊心預祝隊友擊出安打的熱血，「體壇周子瑜」姜巧文回憶訓練過程，第一週就因連續兩三天怎麼打都打不到球，覺得自己很爛而哭了，她在訓練接球也被教練猛唸，怎麼一顆球都接不到？教練只要一直呼她全名就害怕。

慘的是，姜巧文更接獲工作人員告知，「你知道你是打得算爛的球員嗎？」讓她心生挫折，眼前都是黑白，心想到底為了什麼來跨界打棒球。她透過觀看方昶詠的YT頻道學習棒球知識跟暗號，她形容：「一開始真的死記，看完這麼多暗號手勢，有點懷疑，這真的是暗號嗎？」

擁有「體育系男友」稱號的紀亞文自曝擔任投手第一場比賽暴投連連，「我完全不敢出力，一出力就暴投，第一局還沒結束就讓對手得了超過五分，很想請教練趕緊把我換下場」。他說，初任投手還不習慣要看捕手給的指令暗號，注意力還得要集中在打者上，眼的餘光更要看壘上打者，對他來說相當吃力，但也不想讓團隊丟臉。

《超級王牌棒球隊》將於7月9日起每周六晚10點在民視播出；LINE TV自7月10日起每周日晚10點播出；巨宸製作／超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每周三中午12點播出。