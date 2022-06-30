日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，單日新增確診病例已連續13天高於上週同日，專家認為「疫情正再度擴大」，讓東京都政府決定調升警戒等級。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3621例確診病例，較上週四增加1208例，連續13天高於上週同日。日本經濟新聞統計，東京都至今累計病例數159萬8831例，包括4575例死亡病例。

富士新聞網報導，東京都政府6月16日才剛把警戒等級調降一級，沒想到才過兩週又調升。另外，東京都也出現首例Omicron亞型變異株BA.4確診病例。

東京都政府今天舉行疫情監控會議，在與會專家認為「疫情正再度擴大」的情況下，決定將疫情警戒等級調升一級到次高等級。

東京都政府將疫情警戒等級分為4級，由於截至6月29日的最近一週平均單日新增2337例確診病例，連續兩週高於上週平均，讓專家認為疫情再度擴大。

不僅新增確診病例有增加趨勢，連被認為傳染力較強的Omicron亞型變異株BA.5占比也同步增加。專家指出，在持續推動民眾接種第3劑疫苗的同時，有必要讓高齡者及重症風險高人士盡快接種第4劑疫苗。

日本國立國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫認為，東京疫情再度擴大的4大理由，分別是「炎熱」、「人流增加」、「染疫及疫苗帶來的免疫力減弱」及「變異株」。

大曲說，天氣熱讓大家待在空氣不流通的冷氣房內機會增加；人際移動愈來愈頻繁造成接觸機會大幅提升；隨著染疫及疫苗接種時間過去，愈來愈多人擁有的免疫力減弱；還有就是病毒株持續被置換為傳染力看似更高的BA.5。

大曲認為，東京疫情未來很可能快速擴大，呼籲大家警戒。

除了東京都疫情走高，鄰近東京都的神奈川縣今天新增1242例確診病例，也較上週四增加434例，連續14天高於上週同日，至今累計病例數78萬390例，包括2230例死亡病例。

大阪府今天新增2193例確診病例，較上週四增加940多例，至今累計病例數101萬4180例，包括5210例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1727例確診病例，較上週四的1542例增加185例，連續6天高於上週同日，至今累計病例數25萬3559例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增91.21人染疫，沖繩縣以642.37人連續97天高居日本各地之冠；熊本縣以224.04人次之、島根縣以194.26人排名第3。