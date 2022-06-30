昱厚（6709）新藥開發加馬力，除了鼻噴黏膜免疫預防劑新藥，年底申請臨床試驗外，鼻噴劑型流感疫苗（AD07030），預計今年底提出四價鼻噴流感疫苗臨床三期試驗申請（IND）。而積極與廠商合作開發鼻噴新冠疫苗，也已在技術上取得突破性進展。

昱厚30日舉行股東會，順利完成董事全面改選，選出9席（含獨立董事3席）董事，並推選總經理徐悠深接任董事長，陳璧榮持續擔任昱厚董事。

展望未來，昱厚表示，產品開發將聚焦二大主軸，一是以公司的黏膜免疫調節技術平台搭配疫苗抗原開發鼻噴式疫苗，一是單獨使用黏膜免疫調節劑開發治療或預防上呼吸道感染與過敏新藥，期盼在最快時間內產生收益。

其中，在鼻噴式疫苗開發方面，昱厚的鼻噴劑型流感疫苗（AD07030）已經完成臨床二期，呈現積極效果，預計今年底提出四價鼻噴流感疫苗臨床三期試驗申請(IND)。此外，也積極與廠商合作開發鼻噴新冠疫苗，並已在技術上取得突破性進展。

在單獨使用黏膜免疫調節劑開發的藥物進度方面，治療上呼吸道過敏新藥（AD17002-AI）已完成臨床IIa的人體試驗，目前規劃後續的臨床試驗中。而作為治療新冠輕中症感染的鼻噴免疫新藥（AD17002-SC）之臨床試驗IIa已獲得食藥署許可執行，目前由衛服部桃園醫院、林口長庚醫院與市立萬芳醫院進行收案，並與國外廠商洽談臨床試驗的合作開發。

昱厚指出，透過核心技術平台發展的黏膜免疫調節劑，由於其誘導先天免疫機制可以做為廣效性、短時期內的預防性（Prophylaxis）噴劑使用，利用此獨特優勢將開發一個全新的預防性產品—「鼻噴黏膜免疫預防劑」，並規劃於今年底在具新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）高暴露性風險的醫療或照護單位進行臨床二／三期試驗。

徐悠深表示，有鑑於次世代疫苗的開發需要時間，為防止再度爆發大規模的突破性感染，「鼻噴黏膜免疫預防噴劑」將可在疫苗空窗期提供廣泛性、立即性與方便性的保護效果，有助強化整體防疫量能。