中職季中選秀將在7月11日登場，今年有了台鋼雄鷹加入後吸引破紀錄的185人投入選秀，而握有選秀第二順位的味全龍對於選秀也已有方向，總教練葉君璋說：「會以及戰力為主。」

中職選秀會迎來久違的第六張桌子，也讓去年「爐主」味全龍變成第二順位，選秀順序為台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟。

昨天選秀會報名截止，具有旅美資歷的林凱威、鄭浩鈞趕在最後一刻報名。葉總對於選秀會也有初步盤算，他認為，以台鋼是新成立的球隊，需要先在二軍一年，曾子祐應該會是台鋼最保險的選擇，自己則是傾向選擇即戰力球員。

今年共有林凱威、鄭浩均、林鋅杰、宋文華、徐基麟等5人具有旅外資歷，葉總表示，從帳面成績上來看林凱威是比較好的，至於其他選手他則不是太了解狀況，「可能還要問問看球探那邊。」若是台鋼未選擇曾子祐而是選擇林凱威等即戰力，葉總也有另一套打算，可能會把曾子祐選進來。