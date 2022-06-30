國民黨台北市長參選人蔣萬安30日上午公布競選標語「你＋台北就是無限」以及「無限」符號LOGO。台北市副市長黃珊珊即在臉書開酸，「台北的前進，是靠勤政來累積。否則無限的可能性，也等於是零。」並酸蔣提出的願景「北市府早就做了。」

蔣萬安於競選標語發表會喊出，「我帶領的台北市，要協助每一個你，讓你的努力，轉化成為實現無限的可能，你＋台北就是無限」，並舉例熱愛跳舞的人，希望台北能夠提供安全又符合專業的場地，如果是創業家，希望台北市提供後勤支援，讓公司成為獨角獸企業，讓卓越的個人形成卓越的群體，卓越的群體自然形成卓越的城市。

但台北市副市長黃珊珊下午在臉書立刻PO文，表示「謝謝蔣萬安委員，我認為您的願景非常正確，而北市府早就做了」，酸味十足。黃珊珊表示，台北市的15個新創基地，就是為了提供創業者後勤協助、提供服裝設計師作品展演舞台而誕生。其中，內科的t.Hub創新育成基地，還有大稻埕的T Fashion時尚實驗基地，就是蔣委員今天說的內容。

黃珊珊指出，以t. HUB來說，這是柯文哲市長上任後第一個BOT案，現在是全台灣最大的育成基地，而座落永樂市場四樓的T Fashion，是將傳統布業聚落融合新創設計產業，台北時裝設計大賞就是在這裡舉辦，為優秀的服裝設計師提供資源與舞台。

黃珊珊更提出，台北市的「[email protected]創業服務辦公室」，把資源整合成一站式服務，從辦公室、創業顧問到補助與貸款，幫大家一次搞定。而新創基地未來也會增加到23個，台北市推動新創的腳步不會停止，他們會繼續做，並努力做得更好。

最後黃更在臉書寫下「萬丈高樓平地起，台北的前進，是靠勤政來累積。否則無限的可能性，也等於是零。」狠酸蔣萬安競選標語及城市願景。