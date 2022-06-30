嘉義in89電影院播映IMAX科普教育電影。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市科學168教育博覽會7月登場，今天點亮中央噴水池的「飛向宇宙．科學看我」裝置藝術，揭開序幕；新開幕的電影院播映IMAX科普教育電影《THE LAST GLACIERS：最後的冰川》，市長黃敏惠揪大家「來嘉玩科普FUN暑假」。

嘉義市地標之一文化路中央噴水池棒球選手吳明捷雕像，改穿太空裝，水池內裝星球燈，象徵科學教育中的太空科學，30日晚上由市長黃敏惠點亮，為今年「科學168教育博覽會」揭開閃亮序幕。

黃敏惠表示，這兩年因為疫情衝擊，全台觀光產業受創，今年科學168將於7月21日至25日趣味登場，以改變、創新、科普數位賦予城市有新標竿，此外，嘉義in89影城播映2022年IMAX科普教育電影最新影片《THE LAST GLACIERS：最後的冰川》，歡迎全台各縣市的大小朋友來嘉義玩科普。

市府教育處長林立生指出，科學168教育博覽會結合「觀光」與「科學教育」，精選在地30間優質商家，活動期間憑活動DM或科學168巨型裝置藝術「飛向宇宙．科學看我」合照打卡，可享有店家專屬優惠，還有相關期間限定的優惠活動可上活動臉書粉專查詢。

林立生也說，全台最新最棒的IMAX在嘉義市，唯一把IMAX拿來放映科普教育電影也在嘉義市，期望MAX科普教育電影能以寓教於樂的方式，讓更多學生透過「身歷其境」的沉浸式感官享受來學習多元的知識。

嘉義in89豪華影城表示，IMAX影廳有科普教育電影場次，播映場次及相關資訊可上官網查詢。