為協助台商回台，經濟部規劃利用台糖土地設置5大產業園區，30日核定第1案嘉義縣中埔產業園區，將進行相關基礎建設，預計9月公開招商文件，力拚年底整地完成供企業進駐。

經濟部表示，中埔產業園區位於嘉義縣中埔鄉，面積67.55公頃，緊鄰嘉義市區，交通便利且區位條件良好，規劃引進金屬製品製造、電子零組件製造（不含半導體製造）、機械設備製造及食品製造，並限定低污染產業才能進駐；經濟部指出，中埔產業園區今日核定設置後，園區開發工程就會開始啟動，預計在今（111）年底可以交付土地給承租廠商，讓廠商設廠工程和園區開發工程同步進行，加速投資。

工業局組長曾琡芬指出，現在核定設置產業園區之後，將進行基礎建設的招標與整地，預計9月初會對外公開相關文件，待廠商預登記達7成後，就會進行下一波建設，希望趕在年底前交付土地給企業，用最快速度讓企業可以進駐。