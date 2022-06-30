證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理上市有價證券詠業（6792）得為融資融券之重新審查，查該公司均已符合上述標準之規定，爰公告自明日（7月1日）起得為融資融券交易。

上品自6月30日起 得為融資融券交易
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除權息旺季將至，證交所提醒投資人：留意融資券擔保維持率
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