俗話說「三百六十行，行行出狀元」，意旨職業不分貴賤都有其價值所在，不過仍有不少人會自行排名比較。日本一家主打最多應屆畢業生使用的求職網站，近日就發布一項「12項底層職業排名」，其中包括工人、保全、卡車司機、長照人員等，引發熱烈討論。

求職網站「就活の教科書」發表文章，表示底層職業從1到12排名分別是「土木工程／建築工人」、「保全」、「工廠作業員」、「倉庫管理員」、「超商店員」、「清潔人員」、「卡車司機」、「垃圾車清潔隊員」、「餐廳工作人員」、「長照人員」、「保姆」、「客服人員」等，其中唯一的例外是「外匯／股票交易員」。

文章分析，底層職業擁有「體力勞動」、「什麼人都可以做」、「工作內容重複性高」3大特性，同時也有體力消耗大、年收入低、難以結婚3大缺點，同時也介紹4種擺脫底層職業的方法、無經驗也容易被錄用的工作等內容。

雖然該文是5月發表，不過直到6月才開始在網路上發酵，許多網友紛紛予以抨擊，痛批該文根本是助長職業歧視，網站因此緊急刪除文章、道歉，表示公司正與作者進行確認、檢討，日媒《J-CAST News》指出，文章作者正是求職網站的社長。

而消息傳回台灣後也引發熱議，許多PTT網友紛紛表示「這一次得罪幾千萬人了吧，從業人口超多」、「大貨車很賺好嗎」、「底層不一定低薪」、「長照、幼教，怎麼跟台灣好像」、「底層哭哭，不過這些職業都滿重要的欸，維持社會作薪水還那麼低真的是滿靠Xㄉ」。