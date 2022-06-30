租屋族怕遇到無良房東，房東也怕遇上惡租客。近日一名台北房東租房給一家三口，體諒對方經濟狀況不好，只收1個月押金，殊不知3、4個月後欠租又失聯，且租屋處裡髒亂不堪，地上堆滿垃圾，用過的衛生紙堆積如山，看的他又驚又怒，「這能住人嗎？」

一家三口欠租失聯，房東開門見堆積如山的衛生紙氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

這名網友在臉書「爆料公社」發文，這位房客帶著剛出生的嬰兒與老婆入住，原先他見對方經濟狀況似乎不佳，於是只收一個月押金，豈料三、四個月後開始出狀況，「兩個多月沒交租，找不到人，到房間查看門鎖壞了，也沒鎖」。

「這能住人嗎？我的天啊」進入租屋處，他被眼前場景震撼到目瞪口呆，房間內一片狼藉，私人物品凌亂的丟在房間各個角落，地上垃圾多到寸步難行，廁所更誇張，馬桶旁一堆用過的衛生紙揉成球狀如山般的堆疊，地板也是四散洗潔用品。

不僅如此，失聯兩天後，苦主房東成功電話連絡這對夫妻，對方已經回宜蘭家裡。他拜託對方拿回私人物品，並清理房間，錢的部分就算了，甚至垃圾整理好，他自己拿去丟，未料對方也是跳票！氣得他大罵，「難怪你會窮！一點基本的信用都沒有！活該你戶頭沒錢」。

文章曝光掀起廣泛討論，網友群起撻伐，「這種人竟然還有老婆小孩」、「這也太誇張了吧！是慣犯吧」、「這是當垃圾場了吧，好誇張」、「被他生出來的孩子也太倒楣了吧」、「垃圾人一世撿角」。