樂天桃猿進駐桃園後都會回饋桃園在地居民，30日的「桃園日」活動中就邀請在地的大勇國小棒球隊前來開球並觀看比賽，巧的是擔任最後一棒投手的正好是味全龍打擊教練張泰山之子張可洛，他笑著說：「開球比打冠軍賽緊張。」

今天的開球儀式由大勇國小棒球隊9名球員接力開球，最後傳到投手張可洛手中，再投出好球給捕手，打者則是由大勇國小學長林立擔任，一旁的張泰山也在旁見證兒子的開球時刻。

張可洛表示，在旁邊等待的時候比較緊張，真正戰上場後就不會。這是張可洛首度以開球投手的身分擔任開球嘉賓，2018年張泰山曾以廠商代言人身分為中信兄弟隊開球，當時張可洛是開球打者。被問到開球比較緊張還是打冠軍戰？他笑著說：「開球！因為觀眾比較多人。」

大勇國小畢業後，張可洛考量出賽機會選擇到大園國中就讀，對打擊比較有信心的他未來也希望能夠跟父親一樣成為強打者，而目前鎮守三壘、游擊的他未來希望能夠扛起游擊大關，他最欣賞兄弟的江坤宇游擊守備。

但被問到最關注的球員，張可洛說：「除了爸爸以外，應該就是郭天信了。」之後也想要跟隨父親腳步挑戰職棒。