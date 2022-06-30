富邦產險為提高永續績效資訊的可信賴度，於2022年導入永續會計準則委員會（SASB）之保險業準則以及國際金融穩定委員會（FSB）的「氣候相關財務揭露建議書（TCFD）」並依循TCFD架構發布永續報告書，並已於3月時即取得環保署碳標籤及減碳「雙標籤認證」。

全球極端氣候為人類社會帶來嚴峻考驗，氣候變遷已列為各大企業關注焦點，因此，富邦產險導入相關保險準則並發布永續報告書。富邦產表示，此次永續報告書以「全面支持，引領永續」為主軸，呼應「低碳、數位、激勵、影響」之永續行動，另為提高永續績效資訊的可信賴度，除了依循全球永續性報告協會（GRI）發布之永續性報導原則，也參考國際整合性報導委員會（IIRC）所制定的整合性報告書之框架精神，進行六大資本與永續策略揭露，更於2022年導入SASB之保險業準則，針對與投資者相關的永續議題，揭露對財務有重大影響性的永續面項指標，以可量化的資訊，提高可比性，協助投資人落實永續投資，推進永續發展。

此外，依循國際金融穩定委員會TCFD框架編撰報告書，富邦產險強調低碳經濟以及氣候相關的財務揭露，使投資人等了解富邦產險管理氣候衝擊可能遇到的風險以及在面對氣候變遷的環境機會下，所採取的經營策略與因應方式，同時也提高資訊透明度，強化與利害關係人之溝通，引領社會與環境邁向永續。

在關注氣候變遷議題的同時，富邦產險也積極支持綠色產業發展，目前承保國內四分之一太陽能光電、半數陸上風力發電並參與每一個離岸風場，為全台最大的綠能保險業者。

富邦產險表示，該產險所承保的綠能電廠中，2021年產出再生能源電力達28億度，相當於減少溫室氣體排放量約142萬公噸二氧化碳當量（CO2e），約14萬公頃的造林效益。

不僅如此，富邦產險說，為了讓產品各階段的碳排放來源更透明化，達到未來減低產品碳排放量的最大效益，檢視財產保險服務碳足跡為每件1.7公斤二氧化碳當量，不僅於2021年底取得ISO 14067財產保險服務產品碳足跡查核認證外，更於2022年3月取得環保署碳標籤，持續建立、優化低碳數位行銷流程，內部作業推動無紙化作業流程，以及推展數位服務平台，減少服務階段的交通碳排放量，同步取得環保署減碳標籤，總計減少了8.51％的碳排放量，遠超過環保署要求的3％減碳標準，成為同時擁有碳標籤與減碳標籤雙標籤認證的產險公司。