保險史上罕見的悲慘5月。金管會30日公布，5月產險業因防疫保單理賠及增提準備金，單月稅前虧損162億元，前5月由盈轉虧，累計稅前虧損96億元，史上首見；同時間壽險因新台幣5月底急升，股債市獲利空間又不大，單月稅前虧損71億元，累計前5月稅前獲利降為1,695億元。

產險業向來投資穩健、極少有單月重大虧損，而產險及壽險同時都虧損的月份亦不多見，今年5月堪稱保險史上極罕見的悲慘5月。

同時，壽險業淨值繼續下降，到5月底只剩下1兆6,472億元，今年以來淨值月月減少，累計已少1兆750億元。

保險局長施瓊華分析三大原因，一是今年以來因為俄烏戰爭造成壽險投資俄債價值減損，二是國內外股市又震盪加劇，三是美國聯準會及台灣央行升息，造成債券未實現評價利益減少，都造成壽險公司淨值下降。

但施瓊華強調，壽險公司負債面目前是用固定利率計算，未來接軌保險負債會計IFRS17時才會用公允價格衡量負債，如果負債也真實反應升息，壽險公司的淨值就不會像現在看起來這麼低，主要是負債部位更大，升息造成負債減少的影響會比債券評價多，施瓊華說：「升息對壽險業長期是有利的」，資金新投資部分會有比較高的利率，若現在淨值下跌，造成淨值比不足3％，會請壽險業者試算負債科目產生的影響數，監理上會作實質評估。即未必因淨值比下跌就要增資。