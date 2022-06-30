中市李姓前空姐與老公楊男、公婆不睦，夫妻互聲請有暫時保護令、婆婆也曾通報家暴，「驚世婆媳」還在網路互控家暴。李女去年3月間清晨趁老公熟睡、無防備之際，往他身上澆汽油，老公驚醒爆發衝突，李女狠毒多次點火引燃，夫妻都遭火噬，楊男全身80％達2至3度灼傷，傷重不治。台中地院30日宣判，依殺人罪判李女徒刑15年，可上訴。

台中地院合議庭認為，李女涉犯放火燒燬現供人使用住宅未遂及殺人罪，她與老公及公婆早有多次家暴紀錄，竟趁丈夫熟睡無防備之際，澆淋汽油，再持續多次點火，導致死亡且延燒住處及廚房，至今未取得家屬諒解，依殺人罪判處15年。

「驚世空姐」44歲李女，與小她7歲的楊男在網路鸚鵡社團相識，暱稱楊男為她的「靈魂伴侶」，交往5個月即閃婚，夫妻同住中市豐原區，但婚後不到1年即感情生變。

李女與老公不睦，先後互聲請有暫時保護令，而婆婆也曾通報家暴事件，一家人早就暴力相向。李女曾在網路爆料指控，婆婆咬人、用辣椒醬抹她等家暴行為；楊家親友在網路公布影片駁斥，楊母慘遭媳婦勒脖、打耳光及腳踹。

李女認為，老公謊稱已將警局內的家暴相關錄影檔案刪除而心生不滿，去年3月11日清晨5時50分獨自出門，搭計程車到加油站，買汽油裝滿寶特瓶，再搭原車返家，一進家門就將汽油朝躺在床上熟睡的老公身上潑，老公驚醒兩人爆發爭執，李女拿打火機多次點火，導致老公全身起火、李女也遭燒傷，雙雙送醫，住處天花板及牆面都被燒焦黑、廚房櫥櫃更嚴重碳化。

楊男傷勢嚴重全身有80％達到2至3度灼傷，經搶救醫治，在4月25日傷重不治；李女全身有45％達到2至3度燒燙傷，治療後恢復良好。

李女到案坦承以汽油潑灑老公，並點火引燃，但只是嚇唬他，並無意要燒死老公。檢方調閱電梯監視器、夫妻對話影像及住處現場照片，在去年8月間依殺人等罪起訴李女。

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