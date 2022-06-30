習近平與港兩任特首晚餐 受疫情影響無其他官員出席 19:362022/06/30 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平下午約3時15分乘坐高鐵抵港。(央視) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正在香港的大陸國家主席習近平，今晚會在特首官邸禮賓府晚膳。過往在禮賓府舉行的特首家宴，會有主要官員和行政立法司法一把手出席，但據報，今年由於疫情關係，只會由特首林鄭月娥和候任特首李家超陪同晚膳。 南韓美國商議擴大制裁北韓 阻斷核武飛彈開發資金 在野促速查快篩 監院籲尊重獨立辦案 古代官員退休超困難 做到80歲還不能告老還鄉 # 習近平 #新冠肺炎 #大陸 #特首 #疫情關係 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國會遇襲案第4場聽證5要點 官員證實川普施壓 12:272022/06/22 國際 俄烏戰爭若結束 烏官員：至少10年才清得完地雷 15:082022/06/25 國際 中央部會官員捷運車廂偷拍短裙女一旁男友英雄救美 12:572022/06/29 社會 司機丟包46人熱死 美官員曝貨櫃車變烤箱慘況 11:082022/06/28 國際 南非21人離奇陳屍夜店 警方朝狂飲中毒方向調查 15:362022/06/27 國際 香港政府換屆行政會議非官守成員留9人 葉劉淑儀任召集人 18:272022/06/22 兩岸 陸若武力犯台 南韓官員：預期美國會軍事介入 14:382022/06/29 國際 美國會攻擊案第4場聽證會 聚焦川普施壓州官員 04:082022/06/22 國際 香港回歸25周年 習近平擬出席慶典 04:102022/06/26 兩岸要聞 散戶先閃 證券劃撥餘額跌破3兆 04:102022/06/25 財經要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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