築間幸福鍋物提供14種經典湯底，31種肉品主食，蔬食、火鍋料、冰淇淋及飲料無限供應。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

網紅激推的「龍王鍋」，豐富內容包含12種海鮮一次滿足，還搭配牛、豬、羊肉三選一。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

暑假將至，疫情趨緩，「鍋物霸主」築間餐飲集團在桃園再開第8家分店，且看好桃園車站前人潮，就開在火車站旁，有70席座位和蔬食自助吧，開幕期間推出送肉品活動。

築間幸福鍋物於大桃園地區經營有成，目前在桃園已擁有7家門店，第8家將在7月7日桃園區大同路開張設有70席座位的自助吧門店，斥資千萬打造，會是桃園地區最大的門店。

築間餐飲集團表示，今年繼桃園區同安店及中壢威尼斯店開設蔬食自助吧型態後，市場反應大獲好評，集團加緊腳步於大桃園區再下一城，在大同店五分鐘的車程內就有超過10家的火鍋店，看好桃園車站前人潮，商圈街邊店，更顯經濟效益，要搶攻桃園區連鎖火鍋市占率。

築間幸福鍋物表示，開幕期間推出送肉品活動！即日起至7／14，凡於官方Facebook標記好友及留言分享貼文，即可獲贈「肉品（海鮮）九選一券」！築間提供14種經典湯底，31款套餐，蔬食、火鍋料、冰淇淋及飲料則是自助吧無限取用，CP值超高。店內推出每日限量的「日本A5和牛鍋」，口感軟嫩，還有澳洲M9＋及美國見島霜降和牛鍋等四款和牛肉品，而其他肉品，雞、豬、鴨及海鮮，價位從380-1580元（服務費一成另加），大口吃肉最過癮。

其中「龍王鍋」更是網紅激推必點套餐，包含北海道大干貝、生蠔、巨無霸草蝦、草蝦、鮑魚片、鮑魚角、軟絲、鱸魚片、鯛魚片、鮭魚片、蛤蜊、鮮蚵等12種海鮮，還搭配沙朗牛、松阪豬、嫩羊肩，肉品三擇一，豐富的海陸內容一次滿足。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，展店同時，築間餐飲集團秉持員工是公司最大的資產，持續強力招募餐飲專才，儲備幹部43000元起，而內部也進行公司組織調整，以符合上市之要求，目標瞄準資本市場邁進！