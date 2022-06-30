經濟部27日在電價費率審議臨時會中決議，針對用電大戶調漲電價，同時考量民生物價穩定性，住宅每月1,000度（一期電費2000度）以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。相當於非夏月每期（兩個月）過6,592元、夏月7,904元以上的家庭用戶才會漲價。

值得注意的是，依電價審議會決議，本次不調漲行業包括農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類行業以及高中以下學校（公私立國小、國中及高中職之教學用電）。台電表示，用戶的類型都有列在電費當帳單上，各類代碼分別是農漁：農作物栽培業（011）、畜牧業（012）、農事及畜牧服務業（013）、漁撈業（031）、水產養殖業（032）。食品：肉類加工及保藏業（081）、水產加工及保藏業（082）、蔬果加工及保藏業（083）、動植物油脂製造業（084）、乳品製造業（085）、碾穀、磨粉及澱粉製品製造業（086）、動物飼品製造業（087）、其他食品製造業（089）。百貨：綜合商品零售業（471）。餐飲：餐食業（561）、外燴及團膳承包業（562）、飲料業（563）。電影院：影片及電視節目業（591）。健身房：運動服務業（931）。