美國聯準會今年累計已升息6碼（1碼等於0.25百分點），台灣央行也已升息1.5碼，市場債券利率亦上揚時，壽險公司宣告利率突然下調，台新人壽利變保單7月宣告利率將下調7~24個基本點（1基本點等於0.01百分點），主力保單金富傳家由3.2％調降3.04％，降幅16基本點，金倍鑽則由3.09％直接降到2.85％，降24個基本點。

台新人壽表示，宣告利率並非保證，是依區隔資產配置績效及宣告機制而定，將適時調整資產配置，提升投資績效，視實際投資收益狀況適時調整宣告利率，以符合「宣告利率穩健機制」及維護保戶權益，台新人壽6月重新調整利變保單宣告利率公式及美元資產配置策略，希望透過更為穩健的資產配置策略及平穩的宣告利率機制，提供更長期穩定的宣告利率。

7月主要壽險公司除了富邦人壽全面升息5基本點，美元保障型利變壽險主力保單宣告利率，最高由3.25％拉高到3.3％，有儲蓄理財性質的美元利變壽險，最高宣告利率則從2.9％拉高到2.95％，美元現售保單共12張升息，新台幣現售則有18張升息。

其他如國泰、南山、新光、台灣、三商美邦、全球、元大、中國、遠雄人壽等，都表示7月宣告利率維持不動。

據了解，台新人壽調降宣告利率主要是因應金管會裁罰的改善計畫，在4月29日台新人壽遭保險局以四大理由勒令停售其美元利變壽險主力保單「金豐盛」，即一是保單作為宣告依據的區隔資產收益率，未扣信用違約及投資交易成本；二用股票股息殖利率及基金配息率作經常收益來源，有高度不確定性，不符宣告利率平穩機制；三區隔資產報酬率逐月下降，無法支撐調高宣告利率，但台新人壽1月仍決定將宣告利率由3％拉高到3.09％；四是保單脫退率參考保德信人壽美元利變保單的實際經驗，但未將加入台新金後經營策略調整及商品型態差異納入考量，未完整評估商品利潤分析各項情況。

金豐盛7月宣告利率也從3.09％降為2.95％，降幅14基本點。