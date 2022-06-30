大陸國家網信辦30日宣布，為了規範個人資訊出境活動，促進個資跨境安全、自由流動，起草「個人信息出境標準合同規定（徵求意見稿）」。文件提到，個人資訊處理者若為非關鍵資訊的基礎設施運營者、且處理個資不滿100萬人等條件，可以通過簽訂標準合約的方式向境外提供個人資訊，合約生效後要向省級網信部門備案。

大陸網約車龍頭滴滴出行2021年甫在美股上市，隨即被網信辦以進行安全審查為由，要求將其應用程式下架，引發數據安全監管風波。其後網信辦公布「數據出境安全評估辦法（意見稿）」，限制處理100萬個人資訊的企業若向境外提供個資，須向網信部申報及作安全評估。

而最新「個人信息出境標準合同規定（徵求意見稿）」指出，個人資訊處理者可以通過簽訂標準合約的方式向境外提供個資，但需滿足以下四個條件：一，非關鍵資訊的基礎設施運營者；二，處理個人資訊不滿100萬人；三，自2021年1月1日起累計向境外提供未達到10萬人個人資訊；四，自2021年1月1日起累計向境外提供未達到1萬人敏感個人資訊。