愛買「白沙屯媽平安箱」，內含獨家白沙屯媽過爐平安祈福卡。（愛買提供）

愛買「白沙屯媽宮廟贊普祈福箱」799元。（愛買提供）

家樂福在「中元購平安」期間推出普渡箱，滿足消費者的不同偏好與預算。（家樂福提供）

家樂福「北港朝天宮媽祖慈悲普渡箱」含16項商品，捐贈與宅配皆為每箱1500元。（家樂福提供）

家樂福嘉邑城隍廟普渡箱內含11項商品、普渡旗、空白疏文及贈品等，每箱1500元，全台限量1000箱。（家樂福提供）

後疫情時代，中元節祈福有更多元的選擇，近年量販「代客普渡」盛行，購買普渡箱後，業者可代送至宮廟中元法會現場，儀式結束後宅配到家或捐贈出去，去年就帶動新客成長超過2成。今年看好需求不減，也擴大與全台各大宮廟合作，包括「嘉邑城隍廟」更是300多年來首次聯名推出普渡箱捐贈活動。

愛買量販調查，自去年2021年中元節因應疫情減少群聚，首度提供「代客普渡送到家」服務，去年7、8月份新客就成長23%，今年中元節檔期預計新客再增10%以上。而今年中元節因處於與疫情共存的新生活，無論是自己拜拜，或是代送宮廟贊普皆有推出，讓消費者可選擇適合自己的祈福方式。

今年愛買與台灣兩大宮廟「白沙屯媽」、「鹿港天后宮」聯名推出中元平安箱，即起至7月31日於實體賣場、線上購物和各店Line團購社群開放預購，799元起，亦可選擇將預購的中元平安箱，捐贈給公益單位做愛心。其中與白沙屯媽為獨家聯名，共推出「買回家方便拜平安箱」、「宮廟贊普祈福箱」兩款組合，分別含11項供品，與獨家白沙屯媽過爐平安祈福卡，及代送贊普法會和宅配服務、香油錢、手寫普渡旗等。

而愛買與鹿港天后宮合作的「慶讚中元植福箱」1200元，內含媽祖過爐加持的淨身梳洗包、平安符，及防霾PM2.5立體口罩等，吸引信眾訂購。

家樂福今年攜手4大宮廟：大甲鎮瀾宮、北港武德宮、北港朝天宮，與嘉邑城隍廟，滿足消費者的不同偏好與預算，其中嘉邑城隍廟為300多年首次聯名推出普渡箱捐贈活動。即起至8月5日上網預購各款普渡箱，家樂福會直送到宮廟法會，現場代客普渡，結束後一樣宅配送到家，或捐贈供品做善事。

家樂福表示，本次獨家合作的嘉邑城隍廟普渡箱，除內含11項商品外，還有普渡旗、空白疏文，及贈品嘉邑城隍廟提袋等，每箱1500元，全台限量1000箱；另北港武德宮普渡箱也為1500元；大甲鎮瀾宮普渡箱選捐贈每箱1000元、選宅配1250元；北港朝天宮媽祖慈悲普渡箱捐贈、宅配皆為每箱1500元。