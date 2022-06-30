以樹屋高塔為造型的佳冬共融遊戲場，30日正式啟用。（謝佳潾攝）

以樹屋高塔為造型的佳冬共融遊戲場，30日正式啟用。（謝佳潾攝）

屏縣府積極推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」，第19座完工的遊戲場落在佳冬鄉佳冬國小，以樹屋高塔為主造型結合客家住宅元素八卦門，非常符合在地鄉親期待，潘孟安30日主持啟用儀式，樂道孩子們在暑假又多了個好去處。

「暑假前夕，屏東又多個共融遊戲場囉！」潘孟安在啟用儀式上詳細介紹道，佳冬鄉共融公園採用樹屋元素為主題，並結合客家住宅元素八卦門造型，打造4層、高度達11米的樹屋高塔，以墨綠色及螢光綠色編織網連接各層，營造樹屋意象。

他還說，佳冬共融遊戲場占地約2000平方公尺，樹屋周邊設置白砂玩沙區、體能訓練區及鞦韆區，讓小朋友可以自由選擇動與靜的遊戲方式，同時樹下也設有多組體健設施、大理石座椅及林蔭步道，讓家長可以在樹蔭下及綠草地上休息及乘涼。

潘孟安有感而發稱，建置共融遊戲場以來，都以公有土地為優先，若沒有公有及鄉有土地的鄉鎮，會以校園社區化來協助打造在地特色遊具，佳冬共融遊戲場就是個很好的成果，因地制宜的設計激發出社區想像力，打造符合在地鄉親期待的特色公園，成為所有人歡樂的休閒場地。

他說，已請教育處規畫場地第2期擴充，未來還會添加更多元及符合在地特色的遊具，此外，因應中央目前相關防疫指引，目前校園開放給鄉親的部分只有操場，短期間民眾可能無法使用相關體健設施，等待下周公布新指引後，會同時向民眾公布。

縣府表示，目前縣內所有罐頭遊具已汰除完畢，並量身打造在地特色且符合國家檢驗標準的遊具，期望讓孩子在遊戲中快樂成長。