↑「八三夭」日前在新加坡開唱，吸引許多粉絲到場支持。（KKLIVE提供）

八三夭自2019啟動「想見你想見你想見你」巡演，卻因疫情延宕盡近2年，團員先前利用1個半月規劃21場演唱會，赴各大城市與粉絲相見，他們日前在新加坡順利結束最終站，目前已返台正隔離中，同時積極備戰將在8月20、21日於台北小巨蛋舉辦「顛倒世界」演唱會，以及八三夭月嘉年華等活動。

他們前陣子長時間在外奔波演出，阿璞與鼓手阿電異口同聲說，這次最大的挑戰莫過於保持身體的最佳狀態，阿璞坦言，此行中最大的遺憾是因為喉嚨感冒失聲，以致於未能完成在福州的2場演出，讓他對團員以及前來支持的歌迷非常過意不去，也承諾會盡快回去跟大家見面，完成未竟之業。

八三夭首度前進新加坡室內體育場開唱，門票全數售罄，大展高人氣，貝斯手霸天更特地先學幾句當地的Singlish（新加坡式英文）與大家打招呼，引起尖叫；吉他手劉逼在台上想起這套巡演因為許多因素影響，一路走來不容易，忍不住哽咽，感性說，「不知道下次見面是何時了，我們一起把握今天」，並分享起初出發巡迴時，歷經各種變數，完全不知道究竟能表演幾場，因此最終能有這樣的成績，讓他自認很有成就感。