台股30日重挫414點失守萬五，收在14,825點，跌幅2.72％，整個6月單月下跌1,982點，創下史上第五大月跌點紀錄。金管會證期局副局長高晶萍30日表示，雖然受到升息、美股下跌影響台股重挫，但30日集中市場跌停家數只有三家，顯示投資人「理性看待後市」，金管會密切關注價量變化、並提醒投資人注意國內外經濟情況、留意上市櫃公司交易變化，控管相關風險。

高晶萍指出，近期台股主要受到「升息、電價調漲、美股下跌」所以波動較大，股市是經濟櫥窗，中長期還是要回歸基本面，台灣上市櫃營收、現金殖利率、股票殖利率來看都尚稱穩健，經濟也持續成長。

高晶萍指出，就今年以來看，2022年以來截至6月29日止，台股跌16.35％，相較韓股跌20.14％、日本跌6.9％、上海跌7.46％、香港跌5.99％、道瓊跌14.61％、那斯達克28.55％，台股表現介於中間。

不過，6月單月台股跌幅相對大。6月1日至6月29日止，台股跌幅9.33％，相較韓國跌11.46％、日本跌1.74％，道瓊跌5.94％、那斯達克跌7.48％，跌幅明顯較重。高晶萍表示，今年度到6月底「跌幅沒有比其他國家差，而是介於這些股市之間，只是單月跌得比其他國家多一些，跌幅差異不是很大」。

高晶萍分析，台股6月日均量為2,418億元，介於前五個月日均量2,380億元至3,266億元，但較五月日均量2,380億元呈現增加，顯示「資金動能持穩」。而2022年以來至6月30日的日均量2,789億元，較去年日均量3,914億元略減，但相較過往800億至2000億元，還是高的。

信用交易狀況，截至6月29日止，融資餘額為2,097.26億元、擔保維持率157.32％、追繳金額0.94億元，信用交易占大盤成交比重6.19％，外資賣超今年截至6月29日止，賣超9,197億元，不過金管會認為截至2022年5月底為止，外資累計淨匯入達2,260億美元，「外資還是持續投資台灣」。