南韓光州日前驚傳1家三口連人帶車墜海的離奇意外，時隔29天終於在南部莞島撈出一輛奧迪轎車。據悉將近一個月的時間屍體全都泡爛，法醫解剖相驗比對多處可能性竟疑點重重，推測案情不單純，目前死因仍不明。

綜合韓聯社、《東亞日報》、NEWS1等外媒報導，10歲女童趙有娜上個月透過計畫被父母送去濟州島體驗為期1個月的下鄉農村生活，預計從5月19日待到6月15日。然而，一直到6月中旬都沒有女童的消息，學校22日向警方通報，整起事件才開始進入調查。

時隔29天終於在南部莞島撈出一輛奧迪轎車。（圖/南韓光州警察廳）

由於屍體泡在海裡將近1個月，執法人員透過浮游生物確認死亡實際發生在落水前或後，以及藥物檢測鑑定生前有無服用其他毒物可能。一項推測排除了謀殺可能，夫妻倆不可能先將孩子殺害，再把車開進海裡，因所有人都死了。再者，屍體沒有明顯外傷，不排除溺水可能。

警方進一步補充，事發當天氣候不佳以致風浪強勁。

最大的疑點，警方發現車輛的排檔桿竟停留在P檔的位置，若真的要落海輕生，應該要打D檔讓車子移動。不排除拋錨、意外墜海等第三方原因。犯罪學專家表示，「考慮多種情況，死者做出極端選擇的可能性很大。但落水那刻故意切換檔位，將會是非常戲劇性的狀況。」

目前已知這對夫妻積欠高達1億韓元的卡債，兩人將近1年沒有工作。消息人士指出，女童雙親早前曾上網搜尋有關安眠藥、虛擬貨幣、堤防高度等可疑資料，據悉是在幫孩子申請農村計畫的時候。