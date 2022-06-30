遠東SOGO睽違10年在台再展新店，遠東SOGO與遠雄巨蛋公司今（30日）完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過42,000坪的商場，開幕後將成為台北市最大量體的購物中心，亦將結合大巨蛋體育館，打造提供消費者優質購物、餐飲體驗、休閒娛樂的新地標「遠東SOGO CITY」。

今（30日）簽約雙方由遠東SOGO杜金森總經理，及遠雄巨蛋公司湯佳峯總經理代表，正式簽訂長期商場租賃契約。台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、旅館及辦公棟組成，商場區域有商場棟地下二樓至地上八樓、影城棟一樓及六樓、巨蛋體育館外圍一樓商場、地下一樓體育館入口商場，及地下二樓捷運連通道商場等，共計約42,000坪，均由遠東SOGO經營。

遠東SOGO與遠雄巨蛋雙方，歷經超過一年的現勘、溝通與磨合，完成簽約後，未來「遠東SOGO CITY」各區商場，預計於2024年第四季後陸續開幕。遠東SOGO表示，「遠東SOGO CITY」將不同於過去傳統的百貨公司模式，可望結合大巨蛋體育文化園區內廣場、休閒設施與林蔭，增加更多的互動，及不同以往的消費體驗。