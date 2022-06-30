烏克蘭軍方稱，俄羅斯軍隊顯然已經離開蛇島。烏克蘭南方行動司令部稱，從無人機回傳的影像來看，在持續遭到烏克蘭遠程火力的襲擊後，島上的俄羅斯駐軍已經全部撤離。俄軍在不久後證實此事，說法則是「釋放出善意」。

商業內幕(Business Insider)報導，蛇島位在烏克蘭西南方外海，面積只有0.17 平方公里，在開戰日2月24日立即遭到俄羅斯軍艦攻擊，之後俄羅斯軍艦向島上守軍呼籲投降，被回應「去你媽的」，成為戰爭初期最著名的消息。

俄羅斯隨後佔領了該島，原因是此地具有戰略重要性，可以扼住烏克蘭西南邊的海岸線。為更有效的執行此任務，俄軍一直試圖建立較具規模的基地，安裝雷達、防空飛彈，以及對陸、對海武器系統。但是該島完全沒有遮蔽處，因此一直受到烏克蘭長程火力的襲擊，包括TB2無人機的空襲、海王星飛彈，以及最近獲得的魚叉飛彈，都曾經投放到蛇島

#Ukraine: Ukrainian forces continue to hit Snake Island in the Black Sea; new footage released shows multiple long range artillery/rocket strikes against Russian positions.



A Pantsir-S1 SAM system is claimed to be destroyed; regardless, anyone nearby would have had a bad day. pic.twitter.com/4hAq6xUa4f — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 27, 2022

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烏克蘭總統辦公室主任葉馬克(Andriy Yermak)在推特上說：「即時！蛇島不再有俄羅斯部隊。我軍幹得漂亮。」

烏克蘭南部戰司令部在臉書上表示「我們已知，敵人乘坐兩艘快艇撤離，看起來蛇島已經沒有俄軍部隊。」

不久後，俄羅斯國防部證實此事，他們說此舉是一項善意。俄羅斯國營媒體報導，「此舉已向國際社會證明，俄羅斯聯邦不干涉聯合國為烏克蘭領組織人道主義走廊的努力，烏克蘭農產品可以出口。」

俄羅斯在整個入侵過程中，封鎖了烏克蘭的黑海航線，使得原本計畫出口的糧食，都卡在烏克蘭，這也造成全球糧食的短缺，烏克蘭是全球小麥和玉米的主要出口國，佔到全球供應量的 12% 和 17%。