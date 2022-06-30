興櫃股總格精密 7月1日暫停交易 20:002022/06/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心30日表示，總格精密公司（4578）興櫃股票自7月1日起暫停交易。 興櫃公司總格精密因有重大事項待公布，櫃買中心公告總格精密公司普通股股票自7月1日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 高端疫苗 開放信用交易 高端疫苗22日起開放融資券 近期股市震盪 櫃買籲投資人回歸公司基本面理性分析 #總格精密 #暫停交易 #興櫃股 #日暫停交易 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買 深耕造市者制度 04:102022/06/23 證券．權證 《櫃買市場》山富違反重訊申報規定 遭罰3萬元 07:582022/06/24 財經 《櫃買市場》指數探13月低 櫃買：基本面穩健 09:182022/06/21 財經 《櫃買市場》違反重訊申報規定 地心引力遭罰3萬元 08:082022/06/30 財經 神山市值 從高點蒸發4.72兆 04:102022/06/18 財經要聞 台積電市值掉4.77兆元 等同消滅櫃買中心 11:422022/06/17 財經 《櫃買市場》探索永續發展路徑 櫃買中心線上指路 14:392022/06/24 財經 今年綠色債券發行10檔 總金額337億元 11:422022/06/22 財經 《興櫃股》虎門申請上櫃 全年營運成長可期 16:492022/06/30 財經 聯發科小金雞達發 登興櫃股王 20:002022/06/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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