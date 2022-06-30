櫃買中心30日表示，總格精密公司（4578）興櫃股票自7月1日起暫停交易。

興櫃公司總格精密因有重大事項待公布，櫃買中心公告總格精密公司普通股股票自7月1日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。