大陸國家主席習近平今（30日）下午在香港會見到港參與移交25周年活動的澳門特首賀一誠。習近平指出，中央充分肯定他和特區政府的工作，希望堅持穩中求進，毫不鬆懈防控疫情，持續有效紓解民困，努力促進經濟復甦，堅定推動經濟適度多元發展，全力維護社會大局穩定。

賀一誠感謝習近平的接見，表示將努力做好各方面工作，堅決維護澳門良好發展局面。另外，習近平也會見全國政協副主席梁振英。包括中央辦公廳主任丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍參加會見。

當天，習近平還專門委託相關方面轉達對在港的全國政協副主席董建華的問候。