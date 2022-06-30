日新國小林裕勝校長(後排左1)、台北市長柯文哲(中)、教育局長曾燦金(中右)，參與台北市發表《智慧及資訊科技教育白皮書》與日新國小學生合影。（照片/台北市政府提供）

近8年來，台北教育力不僅沒有停滯，在全體親師生齊心努力下，從2015年至2022年英國《經濟學人智庫》世界宜居城市評比，台北在「教育項目」上年年皆獲得優異成績傲視亞洲，展現傲人成果；台北市教育局指出，大家都看見台北教育力的亮眼成績，但一位想參選台北市長的人卻沒看見，令人失望，因此也希望任何想參選台北市長的人，都不要打擊台北教育團隊的士氣。

日新自造教育及科技中心學生展示STEM+成果與北市教育局曾燦金局長(中)、北市教育局資訊教育科陳秉熙科長(右)互動。（照片/台北市政府提供）

自2015至2022年英國《經濟學人智庫》（Economist Intelligence Unit，EIU）世界宜居城市評比，台北市在「教育項目」年年獲得滿分，除2021年12月因受到疫情影響致訪查人員未能進台灣實地評比，仍獲91.7分國際領先城市。2021年6月台北教育力躍升為亞洲四小龍之首；2022年評比中亞洲僅有台北、東京、大阪、新加坡、首爾及曼谷等6座城市教育力獲得滿分，台北教育力力壓香港（91.7分）、北京（83.3分）及上海（75分）。

此外，台北教育力在雙語國際教育項目，嶄露出韌性與創新的卓越表現，2021年榮獲第16屆台北澳紐商會商業傑出貢獻獎，台北市教育局亦成為歷屆第一個獲頒此項殊榮的教育單位。台北市推動雙語教育以六大管道培育雙語師資，強調學科本位，雙語應用與教學能力。

教育局並表示，台北市教育政策秉持著「躍升台北教育，迎向幸福未來」為願景，致力讓0到99歲幼童、青少年到成年人，其中學前教育公共化教保服務比例已達64.8%，非營利幼兒園數量年年均都為六都之冠。另本市自107學年度起推動「一生六六大順」幼兒學費補助方案拉近公私幼學費差距、減輕家長育兒負擔，享有優質、平價及近便的教育權利。

北市教育局並指出，新冠肺炎肆虐全球，在資訊教育發展方面，台北市為全台首善之都，展現後疫情時代下教育的蛻變與轉型，獲得全球高度的評價與回饋，在2021年WITSA 84個會員國-全球資通訊科技應用獎E-Education & Learning Award中，台北市以「台北酷課雲」超越新加坡以獲得冠軍。連續2年(2019、2020年)以「台北酷課雲」榮獲IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）教育類別最佳智慧城市，2022年再度以「實現校園數位4.0的關鍵─親師生平台」榮獲第八屆IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）教育類別首獎，成為全台唯一在教育類別三度獲獎城市。 111年學年度開辦亞洲第一所打破實體校園限制的「台北市數位實驗高中」。

除在國際間表現亮眼外，在全國性比賽中，本市有10名教師獲得110年全國師鐸獎、4位校長獲校長領導卓越獎、5所學校獲教學卓越金質獎及5位教師獲選為優良特殊教育人員，均為全國第一，在榮耀背後，是教育局及本市學校3萬多名教育同仁一步一腳印的努力成果。

台北市不僅於推動「智慧教育」、「國際教育」、「雙語教育」、「實驗教育」、「技職教育」各項表現經評比獲全國第一，台北市將持續推展幸福教育，秉持「全人教育、終身學習及人文關懷」的教育核心理念，持續展現創新量能與教育使命，實踐「躍升台北教育，迎向幸福未來」的願景。