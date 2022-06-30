三圓新技總經理陳英宗（左）介紹公司設計與生產項目。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦支持電動車產業落腳桃園，形成汽車產業聚落。（蔡明亘攝）

三圓新技公司2009年投資10億元在桃園科技工業園區設立整合服務總部，包辦研發設計到產品生產，是台灣精緻模型與快速模具領導廠商之一。桃園市長鄭文燦今日下午前往參訪表示，三圓獲各大汽車品牌認證，是台灣造車工業的隱形冠軍。

三圓新技近來投入電動車領域，加入鴻海集團與裕隆汽車合作成立的鴻華先進Model C電動休旅車供應鏈，明年將正式量產。鄭文燦指出，鴻華先進旗下1000多間協力廠都在桃園，現電動車產業發展蓬勃，桃園汽車產業鍊也很完整，形成汽車產業聚落，讓桃園汽車工業迎來另一個高峰。

三圓新技總經理陳英宗表示，類似產業在台灣相當稀少，近2至3年生意受到疫情影響，因設計師來台都需要隔離，這是無法透過線上檢驗的作業，須設計師親自檢查造型比例、人體工學與材質等，看見整個模型才行。

陳英宗也說，造車產業除了設計造型外，也得顧及內部結構設計，最需要的基本人才多為工業設計、機械設計與電機相關科系。除設計人才外，人工也是一大難題，認為交通、移工、加班等都會影響人力資源。

經發局長郭裕信提到，市府鼓勵企業落腳桃園，以投資服務中心解決企業申請各項目，並透過產業用地供需媒合平台協助尋求投資用地。目前桃科內已有77間廠商，進駐率87.46％，將持續開發桃科2期與沙崙產業園區，提供優質建廠環境。