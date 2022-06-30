國內飼料及肉品加工龍頭大成（1210）30日公告高層異動，總經理莊坤炎退休，由大成集團副董事長韓家宸之子韓芳豪接任職缺，成為新總座，人事案7月1日生效，這也宣告大成集團進入第三代接班布局。

韓芳豪為大成集團第三代，父親是大成集團副董事長韓家宸。韓芳豪資訊科班出身，畢業後曾進入微軟擔任工程師，後來回到集團，首先負責大陸鼎泰豐代理事業，2016年，他回到台灣，先進入蛋品事業處，從協理做起，一路帶領大成雞蛋事業成為台灣市占第一，立下戰功。

2019年12月，大成與日本昭和產業簽約，針對雞蛋以及麵粉領域進行合資合作。其中在雞蛋部分，雙方合資成立中一食品，希望打造全台最大的雞蛋旗艦廠；另外大成旗下國成麵粉，也引進日本昭和的研發與技術。韓芳豪除了在2020年接下中一食品董事長，同時他也擔任國成麵粉董事長，角色吃重，早已展現出接班氣勢。

已成立超過一甲子的大成，最初由創辦人韓浩然創立，一開始以製造豆油及豆餅為業。

之後大成集團第二代接班，包括董事長韓家宇、副董事長韓家宸、總裁韓家寰和副總裁韓家寅等四兄弟，彼此互補分工，齊力帶領大成集團事業版圖不斷擴張，直到今天，大成已建立禽畜水產從育種、養殖、飼料、電宰、食品加工等垂直整合系統， 並將油脂與麵粉事業擴展，同時延伸到餐飲及物業管理等營運項目，分屬在農糧、肉品、食品、餐飲商場服務、東南亞及東亞六大事業群，現已擁有100多家子公司，營運範疇遍及台灣，中國大陸，印尼，越南，馬來西亞，緬甸等國。

如今隨著韓芳豪接下總經理，宣告大成集團正式進入第三代接班布局。

而大成最近也剛啟動組織改組，將原本農糧事業群旗下的食品部獨立，與子公司欣光食品合併，組成全新的「食品事業群」，準備全力朝向冷凍食品及植物肉等新市場發展。