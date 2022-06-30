賽前才說先不想明星賽跟全壘打大賽、要專心在阻擋樂天桃猿點亮上半季封王魔術數字的吉力吉撈・鞏冠，30日在3局上從「微笑左投」陳冠宇手中敲出陽春炮，本季第6轟出爐。

中職明星賽因疫情中斷2年後終於在今年復辦，29日公布明星隊及中華隊陣容，味全龍共有6名球員入選，許多龍將們更是要生涯度參加明星賽，入選中華隊及全壘打大賽的重炮手鞏冠就十分期待與江少慶、胡智為等人當隊友，「但現在最重要的是要阻擋桃猿點燈。」

過去在小聯盟時期，鞏冠並未參加過明星賽，他笑著說：「以前在小聯盟很少放假，就算是放假也可能在移動，與隊友們討論大家反而都比較想要放假。」

即將迎來生涯首度的棒球盛宴，鞏冠十分期待，但他笑說現在更要全力阻擋桃猿點亮上半季封王魔術數字，「還沒有去想全壘打大賽要用什麼策略，以往都是看電視，可能會抱持著輕鬆、開心的心情去打，時間制打起來應該比較辛苦，看智勝那時候打得很累。明星賽應該不用做什麼準備吧？帥就好了！」

外野手郭天信之前對於明星賽抱持著「有中就好」的想法，沒想到昨天名單公布，看到自己的名字先出現在明星隊先發陣容中，後來又被移到中華隊名單，「真的有種受寵若驚的感覺。」他也期待能在與U18亞青隊友江坤宇、林靖凱同隊，「真的很期待明星賽。」

而這次中華隊名單中討論度頗高的就是游擊手張政禹，能夠入選明星賽中華隊他直呼意外，「但對我也是種肯定，感謝餅總（林岳平）有注意到我。」林岳平昨天有說明選擇張政禹的原因是「具有多重守位、左打、速度優勢」。

張政禹認為，今年在游擊守備與去年相比有落差，「今年沒有達到自己跟教練的預期，守備比較不穩定，比較不能給投手、教練安定感。」今年他在游擊守備發生7次失誤，今年游擊守備率0.919、低於去年的0.952。

一軍綜合守備教練陳志偉也有提點張政禹，上了場就不用再想太多，「他跟我說，不要為了要做好反而多了更多不必要的東西，順順的、想法簡單一點就好。」