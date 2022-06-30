嘉義市消防救生人員今天上午在蘭潭尋獲溺斃女子。（民眾提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市消防救生人員今天下午在蘭潭尋獲溺斃男子。（民眾提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市蘭潭30日凌晨有1名年約30多歲女子落水，下午有1名80多歲男子也落水，2人都身亡，消防救生人員1天撈獲2具大體，深感遺憾，據了解，網紅「小商人」6月初在大雅路豎立大型爆乳正妹看板後，消防人員到蘭潭執勤救生任務5件，其中有4件溺斃。

據民眾指出，1名30多歲女子今天凌晨3點多搭計程車到蘭潭，隨後消防隊接獲警方通知到蘭潭搜救，在根公園附近尋獲大體。

下午近4時許，消防隊接獲民眾通報有人落水，在蘭潭三信亭附近尋獲1具大體，是年約80多歲的老翁。

據了解，今年1至5月消防局執勤潭救生案有3件，6月以來有5件，其中1件成功救回，其餘4件死亡。

而網紅「小商人」6月初在嘉義市大雅路豎立大型爆乳正妹看板，諷勸勿入蘭潭成為會員，隔天即生1名年約70歲男子在蘭潭溺斃。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980