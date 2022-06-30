鋼琴女神「小P」經營YouTube演奏頻道《Pan Piano》，因經常穿著性感Cosplay服裝演奏，為她贏得329萬訂閱的高人氣；愛玩ACG動漫遊戲梗的小P，日前還Cos起性感貼身版「超人力霸王」，話題不斷。百變的小P近日又穿上一身「馬賽克裝」彈琴，猛一看以為出現18禁刺激畫面，引發網友暴動熱議，影片上架1天就破40萬觀看數。

小P過去向來賣琴藝、賣身材但不出賣臉蛋，只偶爾在曝光的遠景照中見過本尊的臉，從畫面及好身材推測確實是正妹一枚，但不露臉的神祕感反而為她掙得超高人氣。小P日前Cosplay「超人力霸王」（Ultraman，又稱鹹蛋超人、奧特曼或超人迪加），畫面中她戴上鹹蛋超人面具難得露頭（仍不露臉），但超人裝的貼身程度仍讓好身材若隱若現；只見小P雙手擺出奧特曼招牌直角手勢，讓粉絲們莞爾表示：「最搞笑的一次Cos了」。

而《Pan Piano》近日又更新影片，只見小P再度「突破尺度」，除照例裸露雪白纖細手臂美腿外，還別出心裁地穿上「馬賽克裝」，讓觀眾們猛一看還以為點到18禁謎片；而小P彈完琴站起身來抱著馬賽克裝害羞擺扭，雖然身上穿的只是搞笑道具服，但扭身時雪白大腿卻貨真價實洩春光。

（影片來源取自《Pan Piano》若有移除請見諒）

影片曝光讓粉絲們暴動直呼：「要多少才能解碼？」、「尺度太勁爆」、「只有小P能超越小P」、「馬賽克太壞了！」、「我剛剛還想說是不是看錯XD」、「小P愈來愈裸露了（誤）」；小P的頻道相當國際化，用英文及日文留言的網友非常多，迴響甚至比用中文留言的粉絲更為熱烈。