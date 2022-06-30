軍事新聞網站「Breaking Defense」6月29日報導，約旦已簽署採購8架F-16C/D Block 70的發價書（LOA），數量僅為美國國務院批准出售數量的一半；分析師指出，主因可能是約旦尚未走出新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的經濟困難，以及美國並未增加對該國的軍事援助額度。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的一名發言人告訴「Breaking Defense」，約旦皇家空軍司令希亞瑟特（Mohammad Hiyasat）准將，以及約旦軍方最高階官員、擔任參謀首長聯席會議主席的胡奈提（Yousef Huneiti）少將，已與美國政府簽署8架F-16C/D Block 70採購案的發價書，預計明年正式簽署生產合約，首機應會於2027年開始交付。

「Breaking Defense」指出，美國國務院今年2月已批准約旦政府請求購買的12架F-16C Block 70和4架F-16D Block 70，清單還包括F100-GE-129D或F100-PW229EEP發動機、AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達、模組化任務電腦、Link 16資料鏈接收器、AN/AAQ-33「狙擊手」先進標定莢艙（Sniper ATP）等大量設備，以及M61A1機砲、2000磅MK-84炸彈、500磅MK-82炸彈等武器，並包括安裝於前述炸彈上的聯合直攻彈藥（JDAM）與鋪路II（Paveway II）雷射導引炸彈套件，總價值預估為42.1億美元（約新台幣1254億元）。

地緣政治情報諮詢機構「戰略預測公司」（Stratfor）資深分析師波爾（Ryan Bohl）指出，約旦初始採購數量縮減的主因可能是預算限制，因為該國2019年的國防預算總額僅約20億美元（約新台幣595億元），且其仍在努力讓自家經濟自新冠肺炎疫情影響中恢復。

另外，美國也未增加對約旦的軍事援助額度，因為目前拜登政府更注重協助該國維持內部穩定，而非以最新型的先進戰機抵禦外部威脅。「Breaking Defense」表示，約旦皇家空軍目前的主力戰機是43架F-16A和18架F-16B。