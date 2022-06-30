農委會水產試驗所30日於PT United Sindo Perkasa造船廠舉行2艘100噸新漁業試驗船「安放龍骨」典禮。象徵我國永續漁業試驗基礎建設又向新里程碑邁進。

水試所表示，行政院3月修正通過「建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫」案新建3艘試驗船，包含1艘1,500噸及2艘100噸試驗船，承起造之新加坡Vallianz控股公司於旗下之印尼巴淡島PT United Sindo Perkasa造船廠施作其中2艘100噸漁業試驗船，繼本年4月7日起造，30日舉行「安放龍骨」典禮，並預計於2023年底完成交船。

水試所進一步說明，2艘100噸新漁業試驗船將分別配置該所澎湖海洋生物研究中心，以汰換32年船齡之海安號試驗船，以及配置東部海洋生物研究中心1艘新試驗船。

澎湖中心試驗船主要任務為執行澎湖海域漁撈試驗、漁場環境及漁業資源調查。新試驗船除搭載各項新型科儀，續航力也自700浬提升至900浬，以加強漁業科研能量。

東部中心試驗船的任務以調查東部海域洄游漁業資源為主，解析魚群移動特徵及季節性洄游習性，提供資源評估模式建構重要參數，過去以租用漁船方式調查研究，新試驗船的加入，可精進我國周邊海域洄游漁業資源研究。新試驗船新穎的航行設備及科學研究儀器，不僅提升海上作業安全性，更增加漁業調查量能，為我國漁業永續研究注入新血。