證交所表示，久裕興（4559)及圓裕（6835）及芯鼎（6695）等3家公司，於今（30）日趕在6月30日送件申請股票上市，分別為今（111）年度第4家、第5家及第6家（不含國內創新板1家）國內公司申請股票上市。

久裕興業科技負責人為陳世偉，公司實收資本額6億元，主要產品包括：自行車零件製造及銷售暨相關產品之開發，110年稅前純益9,645萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.55元。30日在興櫃收盤均價為14.87元。

圓裕企業公司負責人為張志中，公司實收資本額6.02億元，主要產品包括：電子配線（WIRE HARNESS）及軟性印刷電路板（FPC），110年稅前純益1.88億元，EPS為2.72元，今日在興櫃收盤均價為51.47元。

芯鼎科技大股東陣容堅強，公司負責人為羅森洲，為神盾、凌陽、祥碩科技及凱銳光電等重要科技公司轉投資，持股各為21.06％、14.9％、6.43％及2.03％，公司實收資本額8.53億元。

芯鼎主要產品為影像處理系統晶片，110年稅前純益1.37億元，EPS為1.9元。今天在興櫃收盤均價為55.37元。