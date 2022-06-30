無黨籍立委趙正宇曾捲入立委集體收賄案，前年遭檢調在家中搜出920萬元現金，新北市議員葉元之在電視節目質疑其中有鬼，並懷疑其挖角對手助理，近期被趙正宇提告民事侵害名譽，求償200萬元，官司目前尚在新北地院審理中。葉元之表示，趙正宇根本是濫訴，大開民主倒車，相信司法會還自己清白。

趙正宇前年7月31日遭檢調在家中搜出920萬現金，因查無貪汙事證，2020年北檢諭知貪汙罪不起訴，只起訴趙170萬元涉犯財產來源不明罪，台灣高檢署發回北檢續查，北檢去年底認為趙、林2人貪汙罪嫌不足，二度偵結不起訴，高檢署也駁回再議，趙獲不起訴確定。

葉元之在立委收賄案爆發後，曾在節目提及，聽說趙正宇曾在立委選舉時，重金挖角對手助理，並讓對方留在敵營持續任職，等到選上後才接手當助理，並質疑檢調在趙家中搜出的920萬元來源不明，疑似有鬼。

趙正宇事後認為葉侵害其名譽權，提告求償200萬元。葉元之今出庭言詞辯論，庭後表示，他在節目上所說都是可受公評之事，趙正宇當時被扣押的現金中，確實有170萬元來源不明，且挖角一事有明確消息來源，趙正宇提告之舉根本是濫訴，遏止言論自由。