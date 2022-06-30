無畏疫情，台南火車站前新地標的日系時髦都會酒店「禧榕軒大飯店」將於7月15日起試營運，Klook搶先合作禧榕軒大飯店推出獨賣價，經典雙人房含早餐2828元，限時26折起，除了能第一時間入住台南全新日系飯店，體驗空中花園泳池、親子戲水池，健身房等設施，還能享用「府城嗨吧」中的京盛宇原葉茶、得意蝦餅、瓜瓜園爆米花及樹頂蘋果汁等小點。

禧榕軒大飯店的每間客房都有大面開窗延伸至室外的通透感，能欣賞市景或園景。（Klook提供）

「禧榕軒大飯店」位於台南北區，靠近台南火車站，交通位置便利，客房數約有180間，共有7種房型，每間都擁有大面開窗延伸至室外的通透感，能欣賞市景或園景，令人感到自在放鬆。除了日系空間美感外，禧榕軒大飯店頂樓更設置空中花園泳池及親子戲水池，可飽覽市景，預期將成為網美拍照打卡景點。

客房設計飄散現代簡約新和風。（Klook提供）

禧榕軒大飯店在餐飲上也以日式旬味為飲食文化，其中「榕廷百匯餐廳」以日本飲食傳統「不旬不食」的精神為主軸，活用當季在地小農食材台南虱目魚、火燒蝦仁、將軍牛蒡、白河蓮藕、東山柴燒龍眼等鮮美食材劃開晨食序幕，以「少即是多」的概念縮短料理時程，保留產地原味；在飲食分區上也特別規畫素食區及親子區，滿足不同的飲食需求。

Klook與禧榕軒大飯店合作推出搶先獨家優惠價，經典雙人房含早餐2828元，豪華家庭四人住宿含早餐5328元，7月1日早上10點於Klook開賣。