演藝圈銀色夫妻檔葉蒨文、林子祥，結婚26年依舊恩愛如昔，日前有網友在廣州的平價港式茶餐廳巧遇她們，夫妻倆相當親民，不僅大方替粉絲簽名合照，還非常親切友善，且十分節儉，完全沒有巨星架子，受到不少讚賞。

葉蒨文和林子祥日前到港式茶餐廳用餐，穿著休閒的兩人，雖頂著一頭白髮，但狀態看上去相當好，葉蒨文皮膚白皙、氣色好，完美詮釋優雅老去，有網友也分享巧遇他們的後記，大讚夫妻倆相當有親和力，一點架子都沒有，更表示「現實中的葉蒨文真的比我看電視看到的狀態還要好，還要漂亮」。

葉蒨文和林子祥看上去狀態極佳。(圖／取自小紅書)

另外，她們也相當珍惜食物，沒吃完的剩菜還打包回去，十分節儉，而在吃飯時，兩人也依舊展現恩愛一面，會互相幫對方夾菜，上下樓梯也會互相攙扶，感情好到令人稱羨，網友也表示他們真的很低調、樸實，讓人覺得真的很親切。

即將滿60歲的葉蒨文和74歲的林子祥，跨越14歲的年齡差距，結縭26年依舊非常恩愛，日前夫妻一起登上音樂實境節目《聲生不息》，寶刀未老的唱功，也勾起網友滿滿回憶。