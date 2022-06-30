1名網友說他的朋友年薪200萬全交由妻子管理，今年過年該朋友提出想換車，妻子卻沒來由地堅決不肯，追問之下，妻子才坦承結婚5年「戶頭剩不到30萬」，而錢竟全部借給「前男友」周轉了，該友人氣到直接離婚，感嘆「沒好好保護自己，才會到現在錢沒了，家也沒了」，讓該網友感到心酸。

該網友在「匿名公社」發文表示，他日前聽到1名友人的遭遇，該名友人年收入約200萬，平時休閒是釣魚或釣蝦，老婆是全職家庭主婦，2人沒有孩子，而結婚5年來家中財務全由老婆管理，今年過年時該友人對老婆好說歹說想換新車，老婆堅持不同意，連娘家人出面都沒辦法。

該名友人的老婆最後擋不住家人的逼問，終於全盤托出，因為帳戶裡存款剩不到30萬，而錢全部借給老婆的「前男友」周轉，該友人氣到差點中風，最後決定離婚，他向原PO說「我真的很後悔沒有好好保護我自己，才會到現在錢沒了，家也沒了」，讓原PO感到心酸。

其他網友紛紛留言「笨女人，有那麼好的老公還不懂得珍惜，休了她也是剛好」、「傻眼，男人要會保護自己啦，錢不可以全部給啦，太傻了」、「沒小孩還不珍惜這有錢有閒的全職生活，真的有夠傻」、「應該幫你兄弟慶祝重獲新生啊」、「換個方面想，還好停損了啦」、「錢再賺就有....五年換下半輩子，划算」。