國民黨桃園市長參選人張善政昨確診取消所有行程，有媒體稱「與議長同框破局」，張晚間在臉書稱「絕非我所樂見」也感受到支持者希望國民黨團結的殷切期盼，除向議長邱奕勝和鄉親說「失禮了｣，也允諾未來一定努力跟所有參選的朋友同框，攜手打贏選戰。

張善政在臉書貼上藥袋，說今天是他確診的第二天，感謝桃園鄉親及全國各地不分黨派朋友們的問候，他除了喉嚨不適、稍微咳嗽外，沒有特別的症狀，而且今天下來感覺也有好轉，請大家放心。

張善政也提到，妻子說他之所以看似只有輕症，應該與近年常常下田工作、曬太陽，除草、種樹有關，他也覺得自己身體像許多農民朋友一樣硬朗。「平時的操練是對的，還好沒有讓內人太過於緊張擔心！」

張善政抱歉表示，昨天中壢慈惠堂及往後幾天的活動，都不得不取消或延後。他也特別提到，昨天媒體以「與議長同框破局」為標題，這絕非他所樂見，從中他也感受媒體乃至支持者都非常期待且關注國民黨在桃園市的團結。他為臨時缺席向中壢慈惠堂的陳董事長、邱奕勝與諸多信眾鄉親說聲「失禮了｣。

張善政說他保證，在這次選戰當中絕對不會讓支持的民眾失望，會努力跟所有參選的朋友同框，同時也會同心協力，共同為這次選戰全力以赴，為桃園市的未來一起打拚，「張善政是大家的朋友，我們很快後會有期！」